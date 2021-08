Casal - Reprodução de Internet

Publicado 11/08/2021 12:50

Rio - Encontrar uma pessoa à altura das expectativas nem sempre é tão simples. Quando achamos a metade da nossa laranja, não é fácil dar um passo à frente no relacionamento. Mas os rituais podem ajudar a firmar os laços com o amor da sua vida.

Ferva um litro de água e acrescente um punhado de manjericão e as pétalas de uma rosa vermelha. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade no amor e o pedido de casamento.