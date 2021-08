Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

SolAFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 13/08/2021 06:00

ÁRIES



Alguns desafios profissionais vão pintar. Controle as suas reações e não fique muito estressada. Ótimas energias para iniciar um namoro.



TOURO



Publicidade

Tenha disciplina para se dar bem no trabalho. Pode ter uma grande conquista hoje. Valorize a união e relaxe nos braços do seu amor.



GÊMEOS



O seu jeito extrovertido potencializa a sua comunicação. Tente fechar acordos profissionais vantajosos. Apoie os projetos do seu par.



CÂNCER



Publicidade

Muita produtividade para aqueles que trabalham no lar. Priorize as tarefas com as quais você tem maior familiaridade. Use o seu charme na conquista.



LEÃO



Utilize a conversa ao seu favor no trabalho. Convença os clientes e chame a atenção da chefia. No romance, prefira programas mais caseiros.



VIRGEM



Publicidade

Organize as finanças e não se preocupe mais. Se atente às novas oportunidades de renda. A Lua estimula o diálogo com o parceiro no relacionamento.



LIBRA



Encontre pessoas para colaborar com os seus projetos. Tenha calma e evite brigar com um familiar. Deixe o ciúmes para lá na relação com o par.



ESCORPIÃO



Publicidade

Muita cautela com mentiras e discussões. Fique mais no seu canto e relaxe um pouco hoje. Melhore a conversa e afaste as desconfianças na relação.



SAGITÁRIO



Fortaleça o contato com amigos e colegas. Faça chamadas de vídeo e troque ideias. Pode aprender muito. Valorize sonhos em comum com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Grande fase para a sua carreira. Você pode querer mudar de emprego e vai se dar bem. Mas faça tudo com calma. Os desejos vão estar em alta na união.



AQUÁRIO



Viva novas experiências e inove na diversão e nos estudos. Pode ter dificuldade para se concentrar. Vai se identificar muito com alguém na paquera.



PEIXES



Publicidade

Os astros indicam mudanças no trabalho. Mas você vai ter muita disciplina para se adaptar. Pode iniciar um lance com uma pessoa que já conhece.