Publicado 12/08/2021 17:00

Rio - Nos momentos em que nada parece melhorar o sentimento de angústia e inquietude no coração, a fé pode ser uma grande aliada para aliviar e trazer a paz interior. Faça a prece para clarear os pensamentos e ajudar a minimizar o que está ocasionando esse desconforto.



Oração para momentos difíceis



Santíssimo Deus, onipresença de força e misericórdia, ceda-me hoje a imensidão do Teu amor e a presença em cada passo da minha vida. Neste momento tão difícil que hoje enfrento, sei que conseguirei vencer as barreiras e seguir erguido na luta somente com Tua assistência. Teu manto sagrado me acoberta e afasta de mim o medo da derrota e a dúvida da vitória. Que o espírito santo resplandeça dentro de mim, da mesma forma que resplandeceu o Teu amado filho Jesus Cristo na Terra. Permita-me sentir a Tua presença em mim para que, através da sua grandiosidade, eu consiga me alimentar da força de que tanto preciso hoje na minha vida. O que mais lhe peço nesta oração é poder escutar a Tua voz através do meu coração, conduzindo-me nas melhores decisões que preciso tomar neste momento difícil. A Tua palavra é arma, é poder e instrumento de conquista de milagres inimagináveis. Sei que a fé que eu tenho por Ti, amado pai, rompe barreiras e me faz acreditar que o melhor está por vir. Meu pai, se eu cair, me apoie, me levante e me erga. Entrego a Ti todos os meus problemas e confiarei, pois somente com o Senhor sou capaz da vitória. Se eu estiver abatido, dê-me a dose maior do poder do Espírito Santo. Se eu estiver cansado, abrace-me e carregue-me no caminho mais difícil. Quero experimentar a graça divina de que tanto desejo. Tu, meu Deus, que tem o poder sobre todas as coisas, liberta-me de todo o mal e renova em cada dia as minhas esperanças.