O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Publicado 12/08/2021 15:19

Rio - Os banhos energéticos servem para limpeza das baixas vibrações, assim, renovando as energias. A camomila tem como benefícios acalmar as pessoas e ameniza aflição e nervosismo. Aprenda a receita do ritual para diminuir a ansiedade e ter momentos mais leves.



Ritual para diminuir a ansiedade



Ferva um litro de água. Acrescente um punhado de alecrim, de alfazema e, também, de camomila. Ao esfriar, jogue do pescoço para baixo depois do banho higiênico, pedindo energias boas.