Guarda Municipal ganha novos cães que vão reforçar a tropa do Canil - Diulgação/ Guarda Municipal

Guarda Municipal ganha novos cães que vão reforçar a tropa do Canil Diulgação/ Guarda Municipal

Publicado 18/08/2021 17:35

Rio - A Guarda Municipal do Rio ganhou um reforço de peso em sua tropa do Grupamento de Cães de Guarda (GCG) com o nascimento de oito novos cães que vão compor o plantel da instituição. A nova ninhada nasceu no dia 12 de julho, no Canil Maternidade da Guarda Municipal, que fica localizado em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. São oito filhotes da raça belga de malinois, que é amplamente utilizada pelas forças policias no mundo, sendo cinco machos e três fêmeas.



Guarda Municipal ganha novos cães que vão reforçar a tropa do Canil Diulgação/ Guarda Municipal

Publicidade

A tropinha já foi batizada com nomes iniciados pela letra O, porque cada ninhada que nasce na Guarda recebe uma letra do alfabeto sucessivamente. A tradição serve para melhor controle e identificação das matilhas. Os nomes dos machos são Osíris, Orion, Ômega, Orfeu e Odin. Já as fêmeas se chamam Ohana, Orly e Olga. Eles são filhos da cadela Mila, que já compõe o plantel da unidade.



Com o nascimento dos novos cães, a tropa canina da Guarda passa a contar com 38 cães das raças Belga de Malinois, Pastor Alemão, Fox Paulistinha e Dálmata. A última "contratação" de novos integrantes com cães nascidos na própria instituição aconteceu em 2017 e em 2018 novos integrantes foram recebidos por meio de doação. A nova ninhada vai proporcionar o renovo no efetivo de cães e também reforçar o trabalho já desenvolvido pelo Canil.



"Essa renovação é importante para o nosso Canil, que é um grupo extremamente importante na rotina operacional da Guarda Municipal. Esse grupamento especial dá suporte em diversas missões estratégicas da instituição. O emprego de cães nas ações de patrulhamento proporciona sensação de segurança à população e é extremamente eficaz na prevenção a desordens e delitos", destaca o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares.



Em breve, os novos cães vão começar os treinamentos. Desde bem pequenos eles já recebem estímulos dos guardas adestradores para se ambientarem à rotina do grupamento, que começa com brincadeiras até chegar a introdução a comandos de obediência.



Quando completarem um ano, os novos cães estarão nas ruas para os serviços operacionais e também para o trabalho de cinoterapia, que é o emprego de animais em sessões terapêuticas; e para as apresentações de showdog, que tem o objetivo de interagir com a população.



Operações especiais com emprego de cães

Atualmente, o Canil da GM-Rio está atuando em duas operações estratégicas em diversos pontos da cidade. Desde o mês de maio, os integrantes do grupamento reforçaram o patrulhamento preventivo na região da Leopoldina, em Santo Cristo, para promover o ordenamento urbano e também proporcionar maior sensação de segurança a motoristas, passageiros de transportes públicos e pedestres que circulam diariamente na região. O trabalho acontece diariamente contando com três agentes e dois cães.

Publicidade

Em cerca de dois meses de atuação, foram aplicadas 91 multas de trânsito e registradas 27 ocorrências, incluído prisões, apreensões de réplicas de arma de fogo e celulares, e muitos casos de auxílio ao público, principalmente de acidentes de trânsito, panes mecânicas e socorros diversos.



Em agosto, o Canil deu início à Operação K9. Durante o dia, uma equipe tática com cão realiza o patrulhamento em diversos pontos da cidade, a partir de solicitação de apoio de outras unidades operacionais ou de ações de inteligência, que detectam manchas de desordem que demandam a atuação do grupamento especial. Os cães são empregados em locais como a Praça Paris, o Campo de Santana, a Quinta da Boa Vista, a Orla de Copacabana, entre outros, de forma alternada e o patrulhamento ocorre de maneira itinerante.