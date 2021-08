Ex-jogador cometeu o crime contra a irmã em 2019 - Reprodução

Ex-jogador cometeu o crime contra a irmã em 2019Reprodução

Publicado 18/08/2021 16:59 | Atualizado 18/08/2021 17:08

Rio - A Justiça do Rio condenou a 15 anos de reclusão o ex-jogador do Bangu Luis Antonio de Medeiros Senna, que foi acusado em 2019 de assassinar e esquartejar a própria irmã. De acordo com a sentença, dada nesta terça-feira, a designer gráfica Samura Sento Braz, foi morta no banheiro da casa, no bairro Jardim Carioca, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

A condenação foi dada pelo Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Júri e confirmada pelo juiz Gustavo Gomes Kalil. De acordo com a denúncia, o crime brutal foi motivado pela disputa da herança deixada pela mãe adotiva dos dois, Antônia Sento Sé Senna, que morreu em 2014.

Publicidade

O conselho do juri reconheceu por maioria dos votos que o crime cometido pelo ex-jogador teve motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Luis Antônio foi condenado há 14 anos pelo homicídio, mas teve acrescida à pena mais um ano pela ocultação do cadáver da irmã.

Luis Senna foi zagueiro do Bangu, time tradicional do Rio, nas temporadas de 1995 e 1996. Ele jogou 26 partidas pelo clube.