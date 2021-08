Sophia, Claudia Raia e Enzo Celulari - Reprodução Internet

Publicado 17/08/2021 08:03 | Atualizado 17/08/2021 08:05

Rio - Claudia Raia postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece feliz da vida ao lado dos filhos, Enzo Celulari e Sophia, nos Lençóis Maranhenses. Os dois são frutos do casamento com Edson Celulari. "Pra começar a semana bem iluminada e transbordando amor", escreveu a atriz na legenda da imagem.

A foto, assinada por Lucas Sakamoto, recebeu vários elogios. "Que lindo, que saudade", disse Ana Maria Braga. "Como é linda essa família que eu tanto amo", escreveu Mariana Ximenes. Também houve elogios para Claudia. "Que mulher, você é um arraso", disse um seguidor.