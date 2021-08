Camilla de Lucas recebe primeira dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas recebe primeira dose da vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 18:37 | Atualizado 16/08/2021 18:45

Rio - Após cobrar a prefeitura de Nova Iguaçu por mais agilidade , finalmente chegou a vez de Camilla de Lucas receber sua primeira dose da vacina contra a covid-19. Nesta segunda-feira (16), a vice-campeã do "BBB21" comemorou o momento em suas redes sociais e compartilhou as emoções que sentiu ao ser imunizada.

“Minha vez chegou! Fiquei extremamente emocionada, eufórica, acordei a noite várias vezes com ansiedade pra poder viver isso!”, declarou a influenciadora de 26 anos. “Obrigada a todos os pesquisadores que não desistiram, que lutaram bravamente atrás de uma fórmula para proteger o mundo. Foi uma corrida contra o tempo… A todos os profissionais de saúde que continuam trabalhando por nós, só tenho gratidão. Viva o SUS!”, completou na legenda da publicação.

Na semana passada, a ex-BBB usou suas redes sociais para manifestar sua irritação com a demora da campanha de vacinação em Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro. "Pelo amor, nada de chegar minha idade para vacinar. Prefeitura de Nova Iguaçu, bora acelerar esse processo aí! Em outros municípios meus amigos de 20 anos já tomaram, aqui ainda tá nos 30", escreveu Camilla em publicação no Twitter.