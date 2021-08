Juliette - Andre Nicolau

Juliette Andre Nicolau

Publicado 15/08/2021 08:00

Que ela é o fenômeno de 2021 isso é inegável. E os números servem para comprovar isso. Somente no Instagram, Juliette tem 32 milhões de seguidores - e pode ser que, até o fechamento da edição, o número tenha aumentado ainda mais. No Twitter, a campeã do “Big Brother Brasil 21” acumula mais de 3 milhões - outra marca que não para de crescer. Além disso, são inúmeras propagandas com o rosto da paraibana que se consagrou não só como a vencedora do reality, mas, também, como a queridinha do público.

fotogaleria

“É uma responsabilidade muito grande e tento sempre fazer bom uso dessa plataforma. Amo meus fãs, sem eles eu não teria alcançado tantas coisas maravilhosas”, revela Juliette.Na era do “cancelamento digital”, ter tantas pessoas na sua cola pode ter benefícios, mas, também, algumas desvantagens. Qualquer derrapada pode ser motivo para que os “cactos”, nome dado ao fã clube da paraibana, e os haters viralizem o nome de Juliette de uma maneira negativa. Para evitar qualquer tipo de decepção com os fãs, a ex-sister tenta sempre prestar atenção no próprio discurso, que vem se mantendo desde os tempos de “BBB”.“Tenho receio de decepcionar quem me acompanha e gosta de mim. Por isso, faço questão de ser sempre muito responsável no meu discurso. Quando me dei conta de que passei a ser uma pessoa pública, fiquei mais atenta a essas questões”.Mas o caminho até a consagração não foi fácil. Dentro do reality, Juliette experimentou um gostinho amargo, quando a maioria dos brothers ficaram contra ela. No discurso final, Tiago Leifert anunciou não somente Juliette como a grande vencedora, mas, também, que ela “nunca esteve sozinha”, frase marcante que virou até nome do documentário dela no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo.“Minha maior surpresa foi a quantidade de pessoas que passaram a me acompanhar durante o programa. Foi uma felicidade mas, ao mesmo tempo, um susto, descobrir que eu tinha tantos fãs, não estava esperando por isso. Desde a saída do programa, a minha vida se transformou e ainda estou tentando entender a dimensão das coisas. Tenho trabalhado muito desde então, e pretendo continuar assim”, confessa Juliette.Transmitida durante uma pandemia, um período em que o público precisava de entretenimento, a edição deste ano do “BBB” bateu recordes: seja na duração (foram 100 dias de confinamento), nas votações dos paredões, chegando até à vencedora, que, além do prêmio de R$ 1,5 milhão, se consagrou como a ex-BBB mais seguida da história. Uma edição histórica e grandiosa, mas com um aprendizado simples para a vencedora.“A experiência da casa foi, para mim, um exercício de entendimento e empatia com o outro. Conviver com tanta gente diferente e encontrar a harmonia nisso foi um desafio, mas também um aprendizado gigante”.Quando saiu da casa, Juliette surpreendeu os seguidores e ficou hospedada na mansão de Anitta. A amizade do pop rendeu, também, dicas para a vencedora do reality. Afinal, saindo com a fama, chegam, também, algumas pessoas interesseiras. “Percebi pessoas se aproximando, sim. Boas e ruins. Mas faz parte da vida. Está tudo bem! Acontece na vida de todo mundo”, releva Juliette. Mas não foram só dicas profissionais que Ju recebeu. Anitta também compartilhou algumas sugestões amorosas com a amiga. “Olha, as dicas eu recebi. Mas cadê o tempo? (risos)”, brinca Juliette.Recentemente, Juliette revelou a gravação do seu primeiro EP e até liberou o nome das seis faixas que farão parte do projeto. O que mais os fãs podem esperar de Juliette em 2021? “Mas eu tô chique demais, hein? (risos). Gosto de saber que meus fãs gostam do que eu faço, que me apoiam. E vai ser desse jeito, sendo eu mesma e sempre com a minha verdade como protagonista, que vou seguir em todos os trabalhos que ainda estão por vir”.