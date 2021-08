Felipe Neto - Reprodução

Publicado 14/08/2021 20:55

Rio - Após ser diagnosticado com covid-19 no começo da semana, o youtuber Felipe Neto tem dividido com seus seguidores, pelas redes sociais, o seu processo de recuperação. Neste sábado, por sinal, Felipe contou que apresentou uma boa melhora em relação a ontem, sexta-feira.

“Acordei bem melhor que ontem. Dei aquela dormida e estou me sentindo bem melhor. Ainda não estou bem, mas bem melhor que ontem”, disse o youtuber que tem 33 anos, já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 e permanece isolado em casa.

Confira:

