Samantha Schmütz e Paulo GustavoReprodução

Publicado 14/08/2021 17:57

Rio - Samantha Schmütz conta para seguidores sonho com Paulo Gustavo, que morreu após complicações da Covid-19. A atriz posta uma foto dos dois no começo dos anos 2000, quando ela apresentava a peça "O último dia", no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil). Ela disse que era tudo como nos velhos tempos: Paulo Gustavo dormia em um colchonete no chão, ao lado dela, que morava com a avó.

Samantha diz que a cena se repetiu muitas vezes pois Paulo Gustavo não tinha carro e, na época, morava em Itaipu. Ela diz que o sonho veio mostar que o humorista ainda está ao seu lado. Samantha fala que o ama muito e sente demais a falta de Paulo Gustavo, e finaliza agradecendo pela visita.

"Esta noite tive a sorte de sonhar com você… foi como nos velhos tempos … você estava dormindo ao lado da minha cama no chão, no colchonete, na casa da minha avó… ( que morria de ciúmes dele , eu morava com ela mas passava muito mais tempo com ele … ) essa cena se repetiu por muitas vezes uma vez que ele não tinha carro e morava em Itaipu, hoje essa cena veio me visitar me levar de volta ao passado e me confortar de certa forma … esse sonho veio me mostrar que ele continua ao meu lado ! Paulo eu te amo e sinto MUITO a sua falta ( Esta foto foi tirada no CCBB do Rio na estreia de uma peça que eu fazia no começo dos anos 2000 chamada “ O ÚLTIMO DIA “ que contava a vida do primeiro compositor clássico do Brasil, José Maurício Nunes Garcia, negro, que precisou se tornar padre, para poder estudar música. A peça teve a direção do grande Sérgio Britto e direção musical de @marcelofagerlande - como podem perceber nitidamente na foto, estou vesga de bêbada ) Amigo … eu Sinto Fortemente sua presença! Obrigada pela visita", escreveu a atriz nas redes sociais.

