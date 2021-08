Kaley Cuoco - Reprodução

Publicado 14/08/2021 20:31 | Atualizado 14/08/2021 20:39

Rio - Kaley Cuoco, a Penny da série "The Big Bang Theory", declarou em stories do Instagram a sua revolta ao ver o cavalo de uma treinadora alemã ser agredido, depois de uma prova de pentatlo, durante as Olimpíadas. A atriz, que monta desde a infância e tem vários cavalos, se ofereceu para comprar o animal.

"Foi um comportamento sem classe, nojento. Não representa o nosso esporte. A amazona e sua "treinadora" são desgraças. Eu compro esse cavalo agora e o darei a vida que ele deve ter. Diga o seu preço." Kaley diz que se sente no dever de comentar a situação, alegando que a agressão ao animal é "um ato nojento de abuso no nosso esporte de muitas formas".

A atleta alemã Annika Schleu foi desclassificada e ficou em 31º lugar na modalidade com o cavalo. Depois disso, a treinadora Kim Raisner foi flagarada agredindo o animal e foi expulsa dos jogos. A técnica foi punida em sete de agosto, um dia antes do fim dos jogos olímpicos, pela União Internacional de Pentatlo Moderno.