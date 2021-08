Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 14/08/2021 21:47

Rio - Em seu novo programa no Multishow, o 'Prazer, Luísa', Luísa Sonza fez a primeira performance de 'Penhasco', música que os fãs identificam como um doloroso relato sobre a separação da cantora e do comediante Whindersson Nunes. A apresentação, que foi ao ar na noite deste sábado, acabou viralizando nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Por conta da canção, o nome de Luísa chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil neste sábado. 'Penhasco' faz parte de 'Doce 22', álbum recém-lançado pela cantora e que faz referência às experiências vividas por ela no último ano.

Confira: