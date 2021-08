Grupo Oz Cibermáticoz lança "Entendeu, Tá Batendo" em parceria com Igor Kannário - Divulgação

Publicado 14/08/2021 21:05

Rio - O grupo Oz Cibermáticoz, conhecido como OZCB, lança hoje o single “Entendeu, Tá Batendo”, através do selo Palozo Music. A faixa tem participação do cantor de pagode Igor Kannário, conhecido como o "Príncipe do Gueto" e padrinho da banda. A produção musical fica por conta de Tuta Rodriguez e Juninho City, e a mix e master de Simão.



O videoclipe, dirigido por Torres, chega no canal oficial do Youtube com produção da KingKong Filmes, e distribuição digital pela Musequal Brasil.

Confira: