Paulo José e Tarcísio Meira foram rivais na novela ’Um anjo caiu do céu’, de 2001 - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/08/2021 18:11 | Atualizado 14/08/2021 18:11

Rio - Tem assunto para todos os gostos no ‘Altas Horas’ deste sábado, dia 14: de séries a Olimpíadas, passando pelos números musicais que todo mundo gosta de ouvir. E para dar voz a todos eles, Serginho Groisman recebe no programa as atrizes Sophie Charlotte e Marjorie Estiano e os músicos Fagner e Trio Parada Dura. A roda de conversa fica completa com a participação virtual da skatista Rayssa Leal, grande destaque dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Sophie Charlotte fala sobre sua personagem, Leona, de ‘Ilha de Ferro’, que estreou esta semana na TV Globo. A atriz também dá detalhes sobre os efeitos visuais utilizados na composição da série ‘O Anjo de Hamburgo’, na qual interpreta a protagonista. Aracy de Carvalho foi uma ousada funcionária do Consulado Brasileiro na Alemanha que ajudou centenas de famílias de judeus a fugir da guerra no país.Ainda sobre séries, Marjorie Estiano comemora a estreia de ‘Sob pressão’, em que interpreta a médica Carolina. Nesta temporada, a obra mostra os dramas enfrentados por seus personagens em um novo hospital, desta vez maior, localizado no Centro do Rio de Janeiro e referência de atendimento na cidade. Já Rayssa Leal traz o esporte para a pauta do dia e conta como foi vivenciar a emoção de levar para casa uma medalha olímpica, com apenas 13 anos de idade.Enchendo a noite de música boa, Fagner canta alguns de seus maiores sucessos, dentre eles “Borbulhas de amor” e “Revelação”. Já o Trio Parada Dura apresenta seu novo integrante, Leonito, que volta ao trio sertanejo para substituir Parrerito, vítima da Covid-19. No programa, eles cantam canções como “As andorinhas”, que animam os convidados e a plateia.O ‘Altas Horas’ reserva, especialmente, um momento de homenagens para dois artistas que nos deixaram na última semana: Paulo José e Tarcísio Meira. O programa exibe duas entrevistas gravadas por Serginho com o casal Glória e Tarcísio. A primeira delas foi realizada na casa dos dois, em 2015. O segundo encontro aconteceu já na pandemia, em gravação remota, em agosto de 2020. Ambos os conteúdos são cheios de afeto, momentos divertidos e ótimas lembranças do casal. O apresentador também dedica um depoimento a Paulo José, enquanto Sophie e Marjorie prestam homenagens em vídeo aos dois atores.