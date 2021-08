Martinho da Vila - Reprodução

Martinho da VilaReprodução

Publicado 14/08/2021 18:38

Rio - Na próxima segunda-feira (16/8), o Roda Viva entrevista um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor e compositor Martinho da Vila. No programa, o sambista relembra sua trajetória de vida e carreira, e fala sobre o lançamento com o rapper Djonga.

fotogaleria

Aos 83 anos, o sambista carioca lança uma nova música, Era de Aquarius, no qual recebe o rapper mineiro Djonga, numa parceria que faz parte de uma série de lançamentos que se completa no Carnaval de 2022, com a homenagem que a escola de samba Unidos de Vila Isabel fará ao cantor.Martinho define a nova música como "um canto de esperança" nesses tempos de pandemia. "Espero que a música dê um pouco de conforto para as pessoas, porque ela tem um lado muito positivo". Djonga também fala da emoção em reunir-se com o sambista. "Gravar uma música com o Martinho é uma coisa muito especial, para mim e para a música brasileira. Ele é um dos caras que construiu essa estrada bonita que a gente vem trilhando".A bancada de entrevistadores será formada por Cláudia Alexandre, jornalista, pesquisadora de tradições afro-brasileiras e apresentadora do Papo de Bamba do site Brbrazilshow; Kenya Sade, Coordenadora do canal Trace Brazuca; Leonardo Bruno, jornalista e escritor; Mauro Ferreira, colunista e crítico musical do G1 e Tom Farias, jornalista, escritor e crítico literário;Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no canal do YouTube, no Dailymotion e nas redes sociais Twitter e Facebook.