Gracyanne Barbosa - Divulgação

Gracyanne BarbosaDivulgação

Publicado 16/08/2021 17:47 | Atualizado 16/08/2021 17:51

Gracyanne Barbosa abriu a caixinha de perguntas do Instagram para responder algumas dúvidas dos seguidores. Na conversa com os fãs, a musa fitness explicou o motivo de ter cursado Direito, na faculdade, e não Nutrição ou Educação Física.

fotogaleria

Publicidade

Segundo Gracy, a decisão foi baseada no lado financeiro. "Embora eu sempre tenha gostado de Direito, o principal motivo foi que, na minha cabeça, se eu fizesse uma faculdade que me permitisse prestar um concurso e ter um emprego seguro, eu nunca mais ia passar necessidade na minha vida. Foi mais pela segurança financeira que eu achava que poderia conquistar dessa maneira. Por medo mesmo de passar fome, ser despejada... a ideia era prestar concurso e ter um salário fixo", contou. Gracyanne se formou, em 2006, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Outro seguidor quis saber o motivo de Gracy não competir com fisiculturismo. A modelo explicou que ela teria que mudar o corpo para poder entrar no perfil das competições.

Publicidade

"Gosto muito de musculação. Gosto de me alimentar bem, fazer dieta, mas gosto também de outras atividades. Se eu quisesse competir, eu teria que ter um shape de competição. Meu corpo não é nem um pouco competitivo", explicou a musa fitness.