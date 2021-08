Ação conjunta apreende cerca de uma tonelada de produtos falsificados na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Publicado 18/08/2021 18:52

Rio - Uma ação conjunta da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e equipes da Barreira Fiscal e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) apreendeu, nesta quarta-feira, uma tonelada de material falsificado dentro de um ônibus do estado de São Paulo. É a segunda ação realizada em conjunto no período de um mês.

O ônibus foi interceptado pela equipe na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Itatiaia, Região Sul Fluminense do Rio. Os agentes apreenderam perfumes, relógios, CDs, DVDs e vestuários em geral. Dez pessoas foram detidas e indiciadas por crime contra a propriedade imaterial.

Já no início da manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 110 quilos de maconha em um carro que passava pela na mesma rodovia, na altura de Seropédica. Os agentes patrulhavam a via quando suspeitaram da atitude dos integrantes do veículo. A ação faz parte da Operação Rota Brasil III.

De acordo com o registro, os agentes suspeitaram do nervosismo do motorista e passageiro durante a abordagem. Por isso, decidiram vistoriar o veículo, onde encontraram os 109 tabletes de maconha, totalizando cerca de 110 kg da droga. Os dois foram presos em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.