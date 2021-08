Governo do Rio inaugura unidade da BRF na Baixada Fluminense - Divulgação

Governo do Rio inaugura unidade da BRF na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 18/08/2021 21:07

Rio - O governador Cláudio Castro acompanhou, nesta quarta-feira, a inauguração da mais nova unidade produtiva da BRF no Brasil, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Voltada para a produção de salsichas e com capacidade para produzir sete toneladas por hora, a empresa vai atender a demanda de fornecedores do Rio e gerar centenas de vagas de trabalho diretas.



"A nossa grande missão hoje é recuperar a credibilidade do nosso estado. Esse investimento de R$ 300 milhões pela BRF e o leilão da Cedae são a grande prova disso. Além de todo o desenvolvimento econômico e social, tem também a questão da empregabilidade. As empresas estão voltando a investir aqui, a acreditar nesse estado e isso nos deixa muito feliz. O Rio de Janeiro é grande demais para se deixar apequenar pelos problemas. Temos que aproveitar esses momentos para crescer e evoluir cada dia mais", comemorou o governador Cláudio Castro.



Publicidade

A abertura da nova unidade da multinacional, que surgiu da fusão entre a Sadia e a Perdigão, segundo o Governo do Rio, é mais um passo no esforço para expandir, recuperar e atrair empresas para o estado.



"A presença de uma gigante mundial como a BRF confirma o novo momento que o estado vive, de construção de um ambiente de segurança jurídica, livre de burocracia e, sobretudo, de confiança e credibilidade. Essa nova fábrica representa a retomada da relevância do Rio no cenário nacional e internacional", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.



Publicidade

O PactoRJ, maior pacote de investimentos para a retomada social e econômica do Estado do Rio, soma-se aos investimentos em infraestrutura e segurança. Serão investidos R$ 17 bilhões nos próximos três anos em mais de 50 projetos nos 92 municípios fluminenses. Com as intervenções, a estimativa é que sejam gerados 150 mil novos postos de trabalho.



Empresas no Rio de Janeiro



Publicidade

A BRF é mais uma empresa que acredita na retomada do mercado fluminense, como o grupo varejista Magazine Luiza e a montadora Stellantis, responsável por marcas como Citroën, Chrysler, Fiat e Peugeot. A multinacional brasileira, que já possui um centro de distribuição em Duque de Caxias, conta com um centro de inovação, 35 unidades produtivas, 20 centros de distribuição e mais de 88 mil colaboradores diretos só no país, além de escritórios e fábricas na América Latina, Oriente Médio, Ásia e África.