Publicado 17/08/2021 08:00

Nova concessionária do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto a Águas do Rio anunciou um investimento de R$ 716 milhões na melhora da rede em Nova Iguaçu. A empresa está acompanhando o trabalho da Cedae até assumir integralmente o serviço de 26 municípios e 124 bairros da capital. Na pauta da companhia, investimentos e melhorias que vão impactar diretamente na saúde e qualidade de vida da população.

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa se encontrou com o presidente da companhia, Alexandre Bianchini, e destacou a chegada da nova companhia nos serviços do município, que deve melhorar a qualidade de vida da população iguaçuana.

“Esperamos uma evolução grande na questão do saneamento aqui em Nova Iguaçu e na Baixada como um todo. Foi bom a empresa ter nos procurado, pois podemos trabalhar em conjunto para beneficiar a população”, disse Lisboa.

Para o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, Nova Iguaçu vai ganhar muitas melhorias nos próximos anos como a regularidade da distribuição de água, com o esgoto sendo tratado, a saúde pública, entre outros.

“Vamos fazer intervenções logo que iniciarmos a operação na cidade. Nossa previsão é investir R$ 716 milhões nos cinco primeiros anos só em Nova Iguaçu para oferecer regularidade no abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para a população da Baixada. Também estamos focados na recuperação ambiental da Bacia do Guandu, de onde vem a água que abastece a maior parte da Região Metropolitana. Para isso, serão investidos mais R$ 645 milhões em obras de redes de esgotamento das cidades de Queimados e Japeri e de cinturões em um trecho de Nova Iguaçu”, explicou.

Outro grande marco da Águas do Rio será a contribuição para a recuperação ambiental da Baía de Guanabara com a construção de coletores de esgoto ao redor da baía, formando um “cinturão”, que vai evitar que milhões de litros de esgoto sem tratamento sejam despejados diariamente nesse ecossistema, um dos cartões postais do estado. Somente na implantação dos cinturões serão investidos R$ 2,7 bilhões nos próximos cinco anos.

Outra promessa da companhia é no campo social, como a geração de emprego e renda, qualificação profissional, inclusão social e a ampliação da tarifa social, que hoje contempla menos de 1% dos clientes, no intuito de atender mais pessoas de baixa renda.