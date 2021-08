Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana. - Divulgação

Publicado 16/08/2021 14:59

O Senac RJ de Nova Iguaçu oferece a partir da próxima quarta-feira (18) oficinas e talks gratuitos de moda e beleza no Top Shopping. Serão ensinados técnicas de penteado para festa, técnicas de cortes mais atuais na barbearia, uso da vitrine e do visual merchandising para melhorar as vendas, modelagem infantil, consultoria de imagem e dicas de maquiagem. As atividades serão desenvolvidas ao longo de mais dois dias, 19 e 23 de agosto.

A ação será uma amostra de cursos oferecidos pelo Senac Nova Iguaçu para que os clientes, visitantes do shopping e lojistas conheçam oportunidades de qualificação profissional de perto e possam experimentar recursos das duas áreas de atuação. As inscrições serão realizadas pelo link: https://bit.ly/37x1BGZ

Confira a programação:

Dia 18/08, quarta-feira

17h às 18h: Apresentação técnica de Penteado: Penteado para festa

19h às 20h: Talk Vitrine e Visual Merchandising: como usar para melhorar as vendas?

Dia 19/08, quinta-feira

14h às 18h: Oficina de Modelagem de Vestido Infantil

19h às 20h: Talk de Consultoria de Imagem e Maquiagem: Descubra o seu estilo pessoal

Dia 23/08, segunda-feira

19h às 20h: Talk As principais técnicas de cortes na Barbearia.