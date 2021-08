Av. Nilo Peçanha, no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu - Reprodução / GoogleMaps

Av. Nilo Peçanha, no bairro Rancho Novo, em Nova IguaçuReprodução / GoogleMaps

Publicado 16/08/2021 14:40 | Atualizado 16/08/2021 14:41

A cidade de Nova Iguaçu recebe a partir de amanhã a jornada Rio de Mãos Dadas, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados ao longo período de pandemia. Totalmente online em sua primeira edição, o evento oferecerá palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários.

A ação é fruto de uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu (Sincovani), a Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio e terá o tema ‘Convivendo ainda com a pandemia: o que fazer para sobreviver a 2021’ como objeto para incentivar a retomada da confiança da população fluminense, como explicou o presidente do Sincovani, Antônio Alpino.

Publicidade

“Essa importante parceria visa a retomar o desenvolvimento econômico do estado do Rio. Vamos trazer para o Sincovani um palestrante especialista em varejo, com um currículo maravilhoso, que vai apresentar uma ideia de como encarar essa fase pós-pandemia no varejo. Aliado a isso, virão também vários cursos que serão ministrados pelo Senac e pelo Sebrae, além de mentorias para todos os empresários que se interessarem”, disse.

A iniciativa contará com palestra do Embaixador de Varejo do Senac RJ, Luiz Antonio Secco, que também participará de uma oficina de mentoria individual pela plataforma Zoom. Os 20 primeiros interessados poderão fazer a mentoria gratuitamente. Após essa consultoria, os participantes passarão por uma pós-mentoria, em que haverá apresentação do diagnóstico e encaminhamento para as soluções e melhorias necessárias.



“A crise acelerou muitos processos dentro dos pequenos negócios e a economia começa a apresentar recuperação, graças ao empreendedorismo. O empresário precisa entender que o cliente de hoje é muito diferente de antes do início da pandemia. Ele passou a exigir mais da empresa, quer uma rápida entrega e ser exclusivo. O empreendedor precisa estar preparado para os novos tempos e adquirir o conhecimento necessário para chegar ao cliente final. Essa parceria com várias entidades permitirá fazer um trabalho integrado, com foco nas capacitações mais apropriadas para esse público”, explica o gerente de Atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho.

Publicidade

Lançado em março, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior já teve edições em diversos municípios e outros mais receberão o projeto, inicialmente em plataforma digital. São abordados os setores do varejo, gastronomia, turismo, entre outros. Além das mentorias, o Senac RJ irá oferecer posteriormente na região 60 vagas gratuitas voltadas para o comércio em cursos profissionalizantes pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que atende a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições e informações podem ser vistas em: https://www.rdmdpelointerior.com.br/novaiguacu-varejo.