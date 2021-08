Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 16/08/2021 13:42

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam dois homens acusados de matar Luis Carlos de Oliveira da Silva Morais, no dia 25 de julho deste ano, na frente de uma boate, em Nova Iguaçu. O crime ocorreu na região conhecida como Rua da Lama, que possui muitos bares e movimentação de pessoas à noite.

De acordo com as investigações, antes de chegar na boate, os autores foram vistos conversando com Luis Carlos em um bar próximo, como se fossem amigos. Na despedida, a vítima ainda abraçou os acusados e foi para frente da casa de shows onde ocorreu o crime. Os dois homens foram atrás dele e enquanto um executou atirou, o comparsa permaneceu do outro lado da rua fazendo sua segurança.

Após o homicídio, os criminosos retornaram para o bar onde estavam, chamaram as mulheres que estavam com eles e antes de irem embora, o executor do crime encheu o copo de cerveja, cumprimentou o proprietário do local e saiu bebendo como se nada tivesse acontecido.

A equipe da DHBF levantou informações, realizou diligências e identificou os autores. Um dos criminosos foi capturado no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, e o outro foi localizado no Parque Perequê, na cidade de Angra dos Reis, Região da Costa Verde. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária por crime de homicídio qualificado. Ambos possuem anotações criminais por diversos delitos, como posse e porte ilegal de arma e fogo, roubo, assassinatos, tentativa de homicídio e integração a milícia.