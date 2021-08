Sesc de Nova Iguaçu está com projeto para ajudar crianças neste período de pandemia. - Divulgação

Publicado 13/08/2021 17:51

Um projeto do Sesc em Nova Iguaçu procura dar suporte às crianças que tiveram sua rotina alterada durante este período de pandemia. Nomeado Sesc+Infância, ele oferece atividades para crianças de 6 a 12 anos no período em que não estão na escola e procura diminuir o impacto no público que teve sequelas psicológicas, seja por perdas familiares ou interrupções abruptas da rotina escolar e outras atividades coletivas neste período.

O programa tem como referência a Sociologia da Infância, que considera o brincar um elemento primordial nas práticas voltadas para as culturas infantis. Na unidade de Nova Iguaçu, as atividades contam com espaços como bibliotecas, teatros, quadras esportivas, galerias de exposição, salas de música e dança, além de áreas ao ar livre. Entre as principais características está o protagonismo e a autonomia dada às crianças. Elas são agentes ativos do seu próprio aprendizado e desenvolvimento ao tomarem, em consenso, decisões sobre as atividades a serem realizadas no dia a dia, o que favorece e estimula também o convívio social e o respeito ao próximo.

O projeto já recebeu, inclusive, destaque internacional, sendo apresentado na última edição do Congresso Mundial sobre Infância, Adolescência e Juventude, realizado em Monterrey, no México. Em razão da sua comprovada excelência nessa área, o Sesc RJ foi convidado a sediar a próxima edição do evento, que ocorrerá em outubro.

Já no último mês de abril, representantes do Sesc estiveram apresentando o programa e seus resultados no 5º Colóquio Internacional sobre Desigualdades Escolares, que ocorreu em Lausanne, na Suiça.

Atualmente, cerca de 500 crianças são atendidas pelo programa, que é completamente gratuito e dirigido a crianças de famílias com renda de até três salários mínimos, prioritariamente dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Os interessados, devem se informar na própria unidade, ou no site do Sesc.