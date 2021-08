Agentes da 52º DP prenderam assaltante nesta quinta-feira, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) e policiais militares do Programa Segurança Presente prenderam um homem acusado de roubo contra um escritório de advocacia. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

De acordo com as equipes, o autor é morador de rua e, na última sexta-feira (06/08), foi reconhecido por uma vítima como principal suspeito de assaltar o escritório, que fica no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após ser capturado e conduzido para a unidade policial, o autor foi reconhecido pessoalmente por uma testemunha.

Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.