Tratamento de água na estação foi interrompido nesta segundaPhilippe Lima / Governo do estado

Publicado 11/08/2021 10:39

Os moradores de Nova Iguaçu devem ficar atentos ao consumo de água nesta quarta-feira. A Cedae está realizando um reparo emergencial em uma tubulação no município de Seropédica e com isso o fornecimento para parte do município deve ser afetado.

O serviço está previsto para ser concluído às três da manhã de quinta-feira. Com isso, a previsão de normalização do abastecimento em todas as regiões afetadas e de até 24 horas.

Imóveis que dispõem de sistema de reserva, como caixas d’água ou cisternas, não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Quem ficar prejudicado, pode solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.