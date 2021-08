Evento estimulará a adoção de animais e prática do adestramento positivo. - Divulgação

Publicado 10/08/2021 17:12

No próximo dia 21, a cidade de Nova Iguaçu será sede do “Fazer o Bem Faz Bem”, projeto realizado em prol de movimentos beneficentes de resgate e adoção de animais abandonados, com serviços voltados aos Pets. O objetivo é conscientizar a população sobre os benefícios para a saúde mental decorrentes da relação entre seres humanos e animais e o adestramento positivo.

O evento será realizado na praça Vitória, bairro da Luz, a partir das 9h, e terá participação gratuita. A ação trará movimentos desenvolvidos em Nova Iguaçu, valorizando o território e seus moradores, oferecendo serviços de adestramento positivo, massoterapia, adoção de animais, stand de óleos essenciais, oficina de livros, música ao vivo, personal trainer e outras atividades.

O evento é organizado pelo Supera Nova Iguaçu de Ginástica para o Cérebro. Para os organizadores, no atual período de pandemia em que muitas pessoas acabam sofrendo com as consequências de um período de isolamento social, a companhia de um animal de estimação pode fazer a diferença, contribuindo para a diminuição do estresse e até mesmo prevenindo doenças como a depressão. Inúmeros estudos comprovam os benefícios dessa relação homem-animal.