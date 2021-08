Maior fatia de pizza do Brasil tem 80cm e é vendida em estabelecimento de Nova Iguaçu. - Divulgação

Maior fatia de pizza do Brasil tem 80cm e é vendida em estabelecimento de Nova Iguaçu.Divulgação

Publicado 09/08/2021 17:34

Uma pizzaria em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está ostentando marca de maior fatia de pizza do Brasil. O título obviamente é autodeclarado, uma vez que não há nenhum órgão no país que ateste este tipo de recorde, mas de qualquer forma não será fácil superar a marca de 80 cm de fatia, maior que a maioria das pizzas vendidas por aí e capaz de alimentar uma família inteira. O nome do local, aliás, faz nome a quem tentar comer uma fatia sozinho. Só sendo uma pessoa Destemida.

A ideia de abrir uma pizzaria especializada em fatias gigantes nasceu de uma viagem do proprietário, Leandro à cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. O país é conhecido por possuir diversos concursos alimentares no estilo ‘maior do mundo’, e ao visitar uma pizzaria no local, veio a de importar o negócio para o Brasil.

“A ideia surgiu de uma viagem que eu fiz com a minha esposa para Las Vegas em 2018, lá conheci uma pizzaria que já trabalha com fatias de pizza grande, no estilo nova-iorquino. Então tive um insight de criar uma rede de franquias de pizza com fatias gigantes aqui no Brasil. E pensamos em criar uma identidade visual que remetesse na cidade de Las Vegas com muita iluminação, brilho, cores alegres, luxo, conforto para nossos clientes”, disse.

O negócio deu certo e conquistou principalmente as crianças pelo diferencial de fatias gigantes, que são feitas nos tamanhos de 40cm, 60cm, 70cm e 80cm e por sabores diferentes do comum como a pizza kinder ovo, pizza brownie e pizza bolo para quem for comemorar o aniversário no local.

“Meu objetivo era trazer algo novo, diferente, algo que pudesse proporcionar uma experiência única. Nossos clientes ficam encantados, surpresos e abismados com os tamanhos das fatias de pizza gigantes. É muito satisfatório na hora que a pizza chega na mesa e as crianças abrem um sorriso com um misto de espanto”, completou Leandro.

E para os mais destemidos, a pizzaria possui um desafio que pode proporcionar lanche grátis ao vencedor. Chamada de ‘Desafio dos Gigantes’, aquele que comer uma pizza de 80cm, que pesa 3,75kg, em 45 minutos leva R$ 300 em dinheiro e ainda ganha seis meses de pizza grátis. Voluntários?