Professor Alexandre Barillari lança livro que ajuda a empreender em tempos de crise.Divulgação.

Publicado 13/08/2021 14:06

A crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19 levou milhares de brasileiros a encerrar negócios de grande e pequeno porte. Com isso, surgiu o novo desafio de como empreender diante do atual panorama que o Brasil se encontra e como o empreendedor deve se capacitar para sobreviver no novo mercado. Pensando nisso, o professor Lauro Barillari, que atua na Baixada Fluminense desde 2011, lançou o livro Pauta Oculta do Empreendedor, que procura responder essas questões e desenvolver uma cultura de inovação.

Com redação leve e de fácil compreensão, a obra é uma coletânea de 22 temas selecionados e desenvolvidos pelo autor em colaboração com os milhares de jovens alunos formados ao longo de 10 anos na área da educação. Segundo Barillari, o leitor ganha uma visão multidisciplinar sobre o empreendedorismo. A escolha dos temas baseou-se na relevância e oportunidade de tratar assuntos do cotidiano, pouco abordados nos livros e manuais de empreendedorismo.

“O leitor conta com uma seleção de textos, dedicada, especialmente, aos que desejam complementar a formação de empreendedor indo além do tradicional plano de negócios. A linguagem divertida e exemplos do cotidiano ajudam no entendimento de conceitos e ferramentas essenciais para transformar ideias em oportunidades e desbravar novos caminhos no fascinante mundo do empreendedorismo”, explica.

Quanto ao nome Pauta Oculta do Empreendedor, Barillari conta que o significado do nome se deve ao conteúdo tratar, em muitos casos, de assuntos obscuros sob o olhar de novos empreendedores, mas tão relevantes quanto um bom plano ou modelo para determinar o sucesso de um negócio.

“Muitos conceitos apresentados no livro vão além do tradicional plano de negócio e integram a ementa de disciplinas como Marketing, Produção, Economia, Logística e Administração, cursadas em Instituições de Ensino Superior. Entretanto, a abordagem que faço é bem distante da acadêmica, propositalmente, com o objetivo de a mensagem transmitida ser simples, objetiva e útil aos empreendedores, ajudando-os a desenvolver um olhar que enxergue o ambiente de negócios em uma perspectiva ampliada, além de quebrar mitos existentes nos debates tradicionais”, completa.