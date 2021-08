Obras de recuperação da rampa de voo livre devem durar duas semanas. - Divulgação

A Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) iniciou nesta semana obras de reparo da rampa de voo livre da Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. O local é uma das principais referências da prática de voo livre no Estado do Rio de Janeiro, tendo recebido, inclusive, etapas de campeonatos regionais e nacionais do esporte, além de festivais.

A rampa fica localizada dentro do Parque Natural Municipal, sendo muito conhecida entre os adeptos do voo livre, atraindo esportistas de outras partes do estado e do Brasil, justamente por proporcionar voos radicais em razão das condições climáticas.

Além disso, o caminho que leva até a rampa virou um percurso muito utilizado por trilheiros. São 14 km, entre ida e volta, atingindo uma altitude de 850 metros. A última reforma da rampa ocorreu em 2006, quando foi realizado uma etapa do campeonato carioca de voo livre.