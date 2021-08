Nova Iguaçu é a sexta cidade em arrecadação de IPVA neste ano no estado do Rio de Janeiro. - Estefan Radovicz / Agência O Di

O município de Nova Iguaçu foi o sexto no estado em volume de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ-RJ), que aponta a arrecadação de 65.747.093,81 nos seis primeiros meses deste ano. Atualmente a frota de veículos em circulação na cidade está em torno de 200 mil.

Nas cinco primeiras posições de acordo com o relatório estão a capital, seguida por Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Petrópolis. Atualmente, do total arrecadado pelos estados com o IPVA, 20% é destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), enquanto o restante é dividido metade com o governo estadual e metade com os municípios onde o veículo está registrado.

Mesmo com a pandemia, a arrecadação referente à cidade de Nova Iguaçu foi superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os números mantêm a tendência de aumento que vinha sendo registrada também em relação aos anos anteriores.