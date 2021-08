Linhas que ligam Nova Iguaçu a Magé e Niterói podem deixar de circular devido a greve. - Divulgação

Publicado 10/08/2021 20:03

A negociação de reajuste salarial de rodoviários das regiões de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí pode deixar sem transporte os moradores de Nova Iguaçu que precisam se deslocar do município da Baixada Fluminense para Magé ou Niterói. Isso por quê as conversas estão travadas e, caso as partes não cheguem a um acordo, os profissionais podem entrar em greve, deixando os ônibus de circular entre as regiões.

As negociações salariais entre rodoviários e empresários foram suspensas em 2020 como consequência da pandemia do coronavírus. Em assembleia classista na época, os trabalhadores entenderam que as companhias sofreram prejuízos significativos com as medidas de isolamento social e restrição das atividades econômicas e de lazer. Por isso, precisavam de apoio para que não entrassem em falência. O diálogo seria retomado este ano, antes da data-base de 1º de novembro, na medida em que a reabertura e a atividade econômica fossem efetivadas.

A proposta da categoria foi encaminhada pelo Sintronac para o Ministério Público do Trabalho, órgão que está intermediando as negociações com as empresas. Caso os rodoviários realmente resolvam entrar em greve, as linhas operadas pelas empresas Rio Minho e Rio de Janeiro que ligam Nova Iguaçu aos municípios de Magé, Niterói e região, terão as suas operações prejudicadas, atrapalhando quem precisa se deslocar entre essas cidades.