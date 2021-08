Município de Nova Iguaçu segue arrecadando agasalhos para doações. - Divulgação

Publicado 09/08/2021 20:07

A Prefeitura de Nova Iguaçu continua promovendo a “Campanha do Agasalho” com o objetivo de esquentar as noites das pessoas em situação de rua. No último fim de semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social organizou um desfile de moda com alunos das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oferecidas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. O evento recolheu doações de agasalhos e de cobertores.



“A campanha tem sido um grande sucesso e este evento coroa o trabalho que vem sendo realizado. Nós acreditamos na solidariedade do povo iguaçuano e agradecemos a todos aqueles que puderam contribuir para dar algum conforto aos mais necessitados”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros.



Desfile de moda com alunos ajudou a divulgar a ação de arrecadação. - Divulgação



O tema do desfile foi o ‘CRAS em Ação’ e teve a participação de 13 alunos das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS da Cerâmica e Miguel Couto participaram do desfile. A roupa usada na passarela foi confeccionada nas unidades. A maquiagem foi feita pelos oficineiros dos Centros de Referência de Assistência Social.



Uma das alunas do CRAS de Miguel Couto, a cabeleireira Elisiana de Oliveira e Silva, de 43 anos, que há três faz o curso de modelo, foi uma que desfilou. Emocionada, ela disse que esteve na passarela para homenagear a filha, de 20 anos, que faleceu este ano vítima de Covid-19.



“Ela era especial e tinha o sonho de ser modelo. Esse desfile é por ela e para ela. Participar do curso me fortalece e me renova”, contou.



O público presente também pôde conferir uma exposição fotográfica de Dia dos Pais que teve como modelos o subsecretário municipal de Cultura Augusto Vargas Filho e seu pai, Augusto Vargas. O ensaio foi realizado em Iguaçu Velho e teve como cenário pontos históricos de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, como a Torre Sineira da Igreja da Matriz e os cemitérios da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, todos patrimônios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.



“Ter um editorial de moda produzido nos patrimônios culturais da nossa cidade é motivo de muito orgulho, pois valoriza nossa identidade, história e memória”, afirmou o secretário municipal de Cultura Marcus Monteiro.