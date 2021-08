Nova escola terá quadra poliesportiva que será compartilhada com a comunidade. - Divulgação

Nova escola terá quadra poliesportiva que será compartilhada com a comunidade.Divulgação

Publicado 07/08/2021 10:00

Em breve os moradores de Comendador Soares e região terão uma nova opção de ensino para as crianças. Estão próximas do fim as obras de construção da Escola Municipal Professora Mara Buy Fubri, que integrará o sistema de educação da cidade da Baixada Fluminense. O prazo para conclusão dos trabalhos é para os próximos 45 dias e a escola já deve estar disponível quando a Secretaria de Educação iniciar o período de matrículas para o próximo ano letivo.

A nova unidade educacional fica localizada em um terreno de pouco mais de 3.000 metros quadrados e vai atender cerca de 600 alunos dos ensinos infantil e fundamental. Para isto, contará com dez salas de aula, banheiro com sanitários e pias adequadas para a estatura das crianças. O projeto conta ainda com midiateca, biblioteca, sala de vídeo e refeitório amplo. Toda a escola é adaptada para dar acessibilidade às pessoas com deficiência.

Um dos grandes diferenciais da escola em relação a outras do município é que esta terá sua área de lazer integrada com a comunidade. Haverá uma quadra poliesportiva que será utilizada tanto pelos alunos quanto pelos moradores da região, mas com acessos distintos e com horário regulado. O mesmo acontecerá com a praça que será construída e contará com academia da terceira idade. Os pés de acerola, carambola e jambo que já existiam no terreno serão mantidos e serão integrados ao paisagismo que será feito no local.

Escolhida para dar nome à escola, Mara Lúcia Pereira Buy Fabri foi uma educadora nascida e criada em Nova Iguaçu e viveu boa parte dos seus 55 anos em Comendador Soares. Ela dedicou mais de 30 anos de sua vida à educação, sendo professora da rede de Nova Iguaçu nas escolas municipais Souza e Mello, Luiz de Lemos e Nicanor Pereira. Ela morreu em dezembro de 2011, mas ainda hoje é lembrada com carinho não só pela família, mas também pela comunidade, vizinhos e colegas de trabalho e reconhecida por sua generosidade com acolhimento e distribuição de brinquedos, alimentos e roupas a pessoas carentes.