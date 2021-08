Praça do Skate já foi fechada ao público para obras de revitalização. - Divulgação

Publicado 07/08/2021 08:00

Foram iniciadas nesta semana as obras de revitalização da Praça do Skate, no Centro de Nova Iguaçu. Os moradores do bairro que passam pela região já podem ver a localidade totalmente cercada pelos tapumes. A praça, que abriga a primeira pista de skate da América Latina, construída em 1976, ganhará novas opções de lazer e terá a pista totalmente restaurada. O objetivo é aproveitar o interesse despertado pela disputa do skate nos Jogos Olímpicos e atrair novos praticantes para o local.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, além da pista de skate, toda a praça vai ganhar uma nova pintura, paisagismo, parquinho para crianças, academia da terceira idade e quadra poliesportiva. Toda a obra está orçada em R$ 328.000,00 e a revitalização da pista está em processo de licitação. Após as obras e a reabertura ao público, a prefeitura tem planos de utilizar agentes do segurança presente para reforçar o patrulhamento no local.

A Praça do Skate, inclusive já foi tema de um documentário, lançado em 2013 e que repassa a história da construção da mesma. Em um período em que o país ainda estava sob controla da ditadura militar e esportes como skate, e surf eram marginalizados, moradores da cidade da Baixada que visitaram a Califórnia (EUA), onde o esporte foi criado, e tiveram o primeiro contato. De volta a Nova Iguaçu iniciaram um movimento que atraiu muitos adeptos e depois procuraram o governo municipal, conseguindo a construção da praça e da pista.