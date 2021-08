Live contará com a participação do presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita Hilário Franklin. - Divulgação

Publicado 09/08/2021 14:12

A saúde mental entrou no centro dos debates desde o início da pandemia da Covid-19. Os impactos do estresse decorrente neste período têm afetado a população, causando problemas nos campos pessoal e profissional, provocando muitas discussões a respeito do tema e busca de soluções. Pensando nisso, nesta terça-feira (10), às 10h, véspera da comemoração do Dia do Advogado, a OAB Nova Iguaçu/Mesquita promove em parceria com a psicóloga Fátima Antunes a live ‘Por que o estresse é o vilão dos advogados?’

O evento terá a participação do presidente da instituição, Hilário Franklin, que considera a ação importante e interessante. Para ele, a pandemia dificultou a atuação da advocacia, e o tema a ser abordado com a doutora Fátima Antunes é fundamental.

Psicóloga Fátima Antunes tratará sobre o tema do estresse em advogados. - Divulgação

A psicóloga Fátima Antunes é3 estudiosa profunda do assunto e lançou recentemente o livro Estresse em Advogados, que é resultado do primeiro estudo realizado no Brasil sobre a saúde física e mental dos advogados. Com o apoio da OAB-RJ, foram entrevistados 702 advogados. A sondagem revelou o alto nível de exaustão dos que se dedicam a defender os direitos do cliente. "Precisamos cuidar de nossa saúde, em especial, a mental, em virtude dos novos tempos, seja no seio familiar como também no profissional. Agradeço a psicóloga Fátima pela humildade intelectual neste momento que tanto precisamos privilegiar nossa saúde. Convido a todos os advogados e seus familiares a assistir e interagir na live de terça-feira", disse.

Para a especialista, o bate-papo virtual com o presidente Hilário Franklin importante e oportuno para os advogados, principalmente no momento em que a saúde mental das pessoas vem ganhando mais visibilidade em consequência da pandemia. De acordo com ela, em meio a tantas discussões jurídicas e sociopolíticas do momento e da profissão, a saúde física e mental do advogado brasileiro é pouco analisada. No entanto, nem todos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação do problema ocorre somente quando a fragilidade emocional limita as atividades profissionais.

“No exterior, inúmeras pesquisas, desde 1970, apoiam as ações referentes a este tema. Há profissionais especializados em atendimento psicológico a advogados. O estresse é uma realidade inquestionável no segmento da advocacia, que se estabelece, principalmente, a partir das demandas psicológicas associadas ao trabalho e ao perfil exigido do profissional.