Empresas como o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) cadastram empresas e candidatos em vagas online - Divulgação

Empresas como o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) cadastram empresas e candidatos em vagas onlineDivulgação

Publicado 10/08/2021 08:00

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/Rio) tem 98 vagas de estágio para a cidade de Nova Iguaçu disponíveis nesta semana. Como os postos seguem trabalhando no sistema home office, o cadastramento dos estudantes e inscrições nas vagas de interesse estão sendo feitas no site da instituição (https://portal.ciee.org.br/rj).

As vagas disponíveis são para os seguintes cursos: Administração 45 vagas, Contabilidade 4 vagas, Comunicação Social 6 vagas, Direito, 33 vagas, Educação uma vaga, Engenharia 5 vagas, Informática 3 vagas e Saúde uma vaga. A inscrição, entrevista e contratação são realizadas de modo virtual, assim como a capacitação teórica de aprendizes, cursos, oficinas e palestras oferecidos pela instituição.

Publicidade

No próximo mês de outubro, o CIEE completará 57 anos e para celebrar a data, a instituição se preparara para o retorno gradual às atividades presenciais na sede, localizada no Centro do Rio. Com isso, há uma previsão otimista de que o número de vagas para estudantes triplique até o fim do ano, com o avanço da vacinação e retomada do trabalho e produção.