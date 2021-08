Shoppings de Nova Iguaçu estão unidos na campanha contra a fome. - Divulgação

Publicado 09/08/2021 20:23

Rivais na disputa pelo consumidor iguaçuano, os shoppings de Nova Iguaçu estão unidos em uma causa solidária e justa neste mês de agosto. O Top Shopping e o Shopping Nova Iguaçu lançaram a campanha #shoppingsjuntoscontraafome com o objetivo de arrecadar alimentos que serão doados a instituições que atendam famílias em situação de vulnerabilidade social neste período de pandemia.

A campanha é válida até o dia 31 deste mês. Quem levar 1 kg de alimento não perecível no stand do Top Atendimento no 1º piso, ganha um voucher e paga meia entrada do valor do ingresso divulgado na bilheteria. As doações podem ser realizadas segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 22h.

As instituições beneficiadas pela ação dos shoppings são: Instituto Meduca, Instituto Enraizados, Cruz Vermelha, Missão Vertical, Creche Crescendo com Cristo e Creche Vivendo em Graça