Crime ocorreu no ano de 2005, mas o suspeito só foi preso nesta terça-feira, em Nova Iguaçu.Divulgação?PCERJ.

Publicado 10/08/2021 21:33

Agentes da polícia civil prenderam nesta terça-feira, nesta terça-feira, um homem de 40 anos pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ele foi localizado no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após monitoramento do setor de inteligência da unidade.

Segundo os agentes, o crime ocorreu em 2005, no município de Araruama, na Região dos Lagos, quando o criminoso e mais dois comparsas roubaram o veículo e mataram a vítima com disparos de arma de fogo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

De acordo com as investigações da polícia, o suspeito do crime estava foragido da Justiça desde 2016.