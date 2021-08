Mostra de cinema ficada na Baixada Fluminense será realizada pelo Sesc. - Imagem Internet

Mostra de cinema ficada na Baixada Fluminense será realizada pelo Sesc.Imagem Internet

Publicado 10/08/2021 21:09

O Sesc realiza de 12 a 29 de agosto o ‘Sesc Curta! Baixada’, etapa regional do projeto que tem como objetivo exibir um panorama da produção audiovisual recente do estado e abrir uma janela para a difusão de curtas-metragens de realizadores locais. Na etapa Baixada Fluminense, além da exibição on-line de 14 curtas-metragens finalizados entre 2017 e 2020, o projeto contará com uma programação de atividades formativas gratuitas que buscam contribuir para o aumento do repertório simbólico e o desenvolvimento de novos olhares do público, tanto espectadores como artistas.



No dia 12, às 20h, ocorre a mesa de abertura on-line e ao vivo com a participação dos curadores do projeto e Paulo China, realizador homenageado desta edição. Como diretor, seu filme de maior destaque é o premiado documentário “Praça do Skate, a primeira pista da América Latina”, que voltou a ser muito discutido nas últimas semanas devido ao sucesso da disputa do skate nos Jogos Olímpicos e a reforma promovida na praça.

De 17 a 19/8, das 19h às 21h, Paulo China conduzirá a oficina “Cinema na palma da mão”. Realizada em plataforma on-line em três encontros, ela abordará a pré-produção, a produção e a pós-produção de curta-metragem em celular. No dia 20/8, às 19h, artistas, produtores, cineclubistas, pesquisadores, espectadores e atores diversos do cinema e do audiovisual da Baixada Fluminense e do estado se reúnem em um encontro on-line.

Publicidade

Já no dia 27/8, às 19h, o público poderá participar de uma masterclass com Jordana Berg, cineasta que comandou a montagem de dezenas de filmes de longa e curta-metragem, entre eles, vários títulos do cineasta Eduardo Coutinho. A atividade abordará a trajetória de Jordana Berg e a sua atuação no cinema brasileiro, apontando caminhos para uma reflexão sobre o documentário e suas inúmeras possibilidades narrativas.

Para mais informações e assistir os filmes em exibição, é só consultar o site do evento: www.sesccurta.com.br. As obras estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (12/8).