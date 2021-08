Nova Iguaçu receberá investimentos na rede de fornecimento de água e esgoto. - Foto: Divulgação.

Nova Iguaçu receberá investimentos na rede de fornecimento de água e esgoto.Foto: Divulgação.

Publicado 11/08/2021 17:54

A cidade de Nova Iguaçu vai receber cerca de R$ 645 milhões em investimentos na implantação da rede de tratamento de esgoto do município ainda neste ano. O aporte financeiro será realizado pela Águas do Rio, que assinou nesta quarta-feira com o governo do estado contrato de concessão dos serviços de água e esgoto após vencer o leilão da Cedae, realizado em abril.

Além de Nova Iguaçu, Japeri e Queimados também serão beneficiados. A meta da companhia é garantir a universalização dos serviços e melhorar o sistema de esgoto, impedindo o lançamento in natura na Bacia do Rio Guandu, principal responsável pelo abastecimento de água na capital e Baixada Fluminense. Além disso, o presidente da companhia, Alexandre Bianchini prometeu ampliar o alcance da tarifa social.

Publicidade

“Logo no primeiro momento em que assumirmos a operação, já serão iniciados os investimentos nos bairros que a Águas do Rio atuará na capital e também nas demais 26 cidades. Outro ponto importante é que vamos ampliar a tarifa social não só para os 5% estipulados, mas vamos trabalhar para que essa tarifa chegue a mais pessoas, especialmente nesse momento de pandemia”, disse.