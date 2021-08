Postos de Nova Iguaçu farão repescagem neste sábado. - Divulgação

Publicado 14/08/2021 05:00

Este sábado (14) é dia de repescagem para todos os grupos. Os 24 pontos de imunização funcionarão das 8h30 às 14h.

Os grupos a serem vacinados são:

– Pessoas com 27 anos ou mais;

– Pessoas entre 18 a 59 anos com comorbidades;

– Portadores de deficiência definitiva acima de 18 anos;

– Profissionais da saúde e educação acima de 20 anos;

– Cuidadores/curadores de pessoas com deficiência intelectual;

– Gestantes, Puérperas e Lactantes (que amamentam bebês até 1 ano) acima de 18 anos;

– Profissionais de Limpeza Urbana.

Vacinação com a primeira dose:

– Sábado (14/8): Repescagem de todos os grupos;

Horário: Das 8h30 às 14h

Segunda dose: Continuará sendo aplicada conforme agendamento de retorno.

Vacinação para Gestantes e pessoas com Comorbidades

– Gestantes acima dos 18 anos com indicação médica – laudo médico;

– Puérperas (mulheres no período de 45 dias pós-parto) e Lactantes (mulheres que amamentam bebês até 12 meses) acima dos 18 anos apresentar certidão de nascimento do bebê;

– Pessoas entre 18 e 59 com comorbidades (necessário apresentar laudo médico com a doença enquadrada nos critérios de comorbidade definidos pelo Programa Nacional de Imunização – PNI) ou receita médica.

Locais de vacinação para gestantes e pessoas com Comorbidades: Clínica da Família do Ambaí, Clínica da Família de Austin, Clínica da Família Boa Esperança, Clínica da Família de Cabuçu, Clínica da Família do Caiçara, Clínica da Família Dom Bosco, Clínica da Família Edi Pinto da Silva, Clínica da Família Emília Gomes, Clínica da Família de Jardim Paraíso, Clínica da Família do KM 32, Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos, Clínica da Família Marfel, Clínica da Família de Vila de Cava, Clínica da Família Vila Operária, Policlínica de Miguel Couto, Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo e Centro de Saúde Vasco Barcelos.

Horário: Das 8h30 às 14h

Observação: Respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre a vacina Influenza (da gripe) e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante e a vacina contra Covid-19.

A lista completa com os pertencentes aos grupos de vacinação, documentos que devem ser apresentados para a imunização, os endereços dos 24 pontos de vacinação contra a Covid-19 e o calendário de imunização estão em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario