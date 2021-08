Chef Rodrigo Barros com sua esposa, Letícia, que também é braço direito no restaurante. - Divulgação

Publicado 16/08/2021 06:00

Ex-participante do programa de culinária mais famoso da televisão, o iguaçuano Rodrigo Barros galgou fama nacional durante sua passagem na terceira temporada do Masterchef, da TV Band, em 2016. Naquela edição não saiu vencedor, mas impressionou com suas habilidades culinárias, principalmente com relação às carnes. O talento lhe rendeu convites para assumir cozinhas de restaurantes da zona sul, cidades turísticas e até em outros estados, mas o amor pela cidade de Nova Iguaçu e o desejo de combater o preconceito contra a Baixada Fluminense, fizeram com que optasse por abrir um restaurante próprio na cidade.

“Tive convites para trabalhar na zona sul do Rio de Janeiro, Búzios em outros estados e fora do país também, mas preferi ficar em Nova Iguaçu. A nossa região nunca é citada ou tem portas abertas nos grandes eventos de gastronomia do Rio de Janeiro. Temos ótimos restaurantes com lindas histórias de famílias que atravessa gerações, chefs premiados, casas lindas e impecáveis, porém, já ouvi pessoas dizerem ‘não existe gastronomia na Baixada Fluminense’. Vejo tudo isso com um olhar triste, porém, sem baixar a cabeça para ninguém”, disse o chef.

Desde sua participação no Masterchef, Rodrigo tem colecionado alguns troféus culinários, entre os quais o ‘Dólmã’, maior prêmio da gastronomia brasileira e que ficou em suas mãos em 2019. Na época, ele fez questão de exaltar sua origem iguaçuana, onde inaugurou o Churrasco do Rodrigo, para como ele mesmo diz, criar uma tradição gastronômica na região da Baixada.

“Tenho uma paixão enorme por esta cidade, Nova Iguaçu, com seus encantos transborda alegria e esperança em dias melhores. Poder estar perto da família e amigos é maravilhoso. Ter a oportunidade de ter o próprio negócio na minha cidade é bom demais”, afirmou.

Atraindo clientes de toda a parte do estado, ele espera agora mudar o olhar das pessoas e fazer com que gente que antes não frequentasse a região, passe a visitar e conhecer os encantos da região. O mesmo vale para setores especializados da gastronomia, que costumam ignorar sabores para além da Rodovia Presidente Dutra.

“Eu vejo e converso com pessoas de diferentes lugares do estado, eles vêm em busca de pratos autorais e clássicos. Espero que as pessoas estiquem seus olhares para além da Dutra e vejam o que há por aqui, não só em matéria de gastronomia, mas em outros aspectos. Já tentei conversar com veículos especializados sobre a nossa cozinha, mas nem resposta eu tive. Vou lutar sempre para acabar com esse preconceito”, prometeu o chef Rodrigo.