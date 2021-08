Caxias prepara programação para o Dia dos Solteiros - Divulgação

Publicado 14/08/2021 11:20

Duque de Caxias - Para comemorar o Dia dos Solteiros, neste domingo, dia 15 de agosto, o Caxias Shopping preparou uma seleção com dicas para quem vai aproveitar a oportunidade para celebrar o amor-próprio, se auto presentear e viver o prazer de aproveitar a própria companhia.



Para aqueles que optarem por ir pessoalmente no mall, o empreendimento segue preparado para receber os consumidores seguindo protocolos de segurança. Destaque para o happy hour com diversas opções de pratos, drinks e petiscos para quem deseja curtir a solteirice e brindar à própria vida. Entre as opções especiais para a data estão a Caneca zero grau Brahma, por R$6,90, no Empório do Galeto, e Caipis Fruta, por R$ 22,50, no Espetto Carioca.

A Empório do Galeto ainda tem o famoso rodízio de petisco, que começa a partir das 18h e inclui tábua de frios sortidos, croquete, pastéis variados, porco e frango a passarinho, fritas, aipim, anel de cebola, iscas de carne e outros petiscos. Para a sobremesa, não hesite em escolher o tradicional Petit Gateau, delicioso bolo de chocolate recheado servido com uma bola de sorvete de creme.

Compras online



Já no site do Caxias Shopping, na aba Compre Online, os clientes podem se conectar diretamente com os canais digitais dos lojistas, seja por WhatsApp, aplicativos, e-commerce ou redes sociais. Após a compra, o cliente pode decidir entre a entrega por delivery tradicional ou PickUp, com retirada nas lojas, nos armários inteligentes instalados próximos à portaria C ou pelo sistema drive-thru.



Comprar presente para si não parece ser um problema. Mas para dar uma ajudinha a mais, o shopping vai promover uma Vitrine Virtual, com indicação de presentes e serviços para celebrar o autocuidado. Entre os destaques estão a camisa masculina estampada, por R$ 89,90, na Riachuelo; a sandália Melissa Babe II, por R$ 89,90, na Melissa; o brinco, por R$ 10, na Um Brinco; e a Máscara Facial Ouro 24k, por R$9,50, na Bel Cosméticos.