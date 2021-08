Nova iluminação de LED, na antiga Avenida Presidente Kenedy, em Caxias - Divulgação

Nova iluminação de LED, na antiga Avenida Presidente Kenedy, em CaxiasDivulgação

Publicado 13/08/2021 12:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, vem realizando obras de revitalização e complementação do Sistema de Iluminação da Av. Governador Leonel de Moura Brizola, a antiga Presidente Kennedy. Até o momento, o trecho já sofreu intervenção em mais de 11,5 km, sendo instaladas o total de 1.095 novas luminárias de LED. A avenida, que possui 15 km de extensão e corta o município de Belford Roxo, sendo uma das principais estradas da Baixada Fluminense, está recebendo serviços de troca e implantação de postes com braço simples e duplos e, também passagem de infraestrutura para rede elétrica e outros serviços conexos. Ela liga também Duque de Caxias ao Rio de Janeiro, por Vigário Geral.

A nova iluminação, além de muito econômica, proporciona mais segurança à população e aos motoristas que trafegam diariamente pela via que foi duplicada no primeiro mandato do prefeito. Somente nos últimos quatro anos, foram instalados mais de 35 mil pontos de led, realizados mais de 210 mil atendimentos e intervenções como troca de lâmpadas, relês e reatores em bairros e comunidades dos quatro distritos.

Também foi informatizado o serviço de atendimento de iluminação pública aos moradores, sendo disponibilizado o telefone 2676-9099 para atendimento. A população pode solicitar o serviço pelo whatsapp, no número (21) 998245903. Pelo novo sistema, o serviço é executado em, no máximo, 72 horas e a foto é enviada via aplicativo para o solicitante. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.