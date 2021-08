Governo do Rio assina contrato de concessão de dois blocos do leilão da Cedae - Divulgação

Publicado 11/08/2021 15:24 | Atualizado 11/08/2021 15:26

Rio - O Governo do Rio e a concessionária Águas do Rio, do grupo Aegea, assinaram nesta quarta-feira o contrato de concessão dos blocos 1 e 4 do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que aconteceu em abril e arrecadou R$ 22,6 bilhões no total da concessão de 3 dos 4 blocos ofertados. A cerimônia aconteceu no Pão de Açúcar, na Zona Sul do Rio.

"Ter a certeza que a vida das pessoas vai melhorar. Esse é o grande motivo de todos que estão aqui hoje. Este é um dia histórico. Dia em que o Rio de Janeiro sai do atraso e entra caminho do futuro", disse Cláudio Castro durante a assinatura do contrato de concessão de saneamento.

A empresa será responsável pelos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 27 cidades do Rio de Janeiro. Após a assinatura dos contratos, os municípios recebem a primeira parcela dos valores da outorga (65%). A expectativa é que esse montante esteja disponível na segunda quinzena deste mês. O pagamento será dividido em três parcelas. As restantes serão desembolsadas em 2022 e 2025.



"Agora, vamos fazer valer o que consta no edital. Para que todos os benefícios previstos sejam sentidos pela população o quanto antes e que, de fato, este dia seja um marco no saneamento do Estado. Todo esse recurso adquirido com o leilão terá um único destino: investimentos para a população nos próximos anos", afirmou o governador.



A formalização do documento também dará início à operação assistida, que é o período de transferência da gestão para as duas empresas vencedoras do leilão. Essa fase deve durar cerca de seis meses, podendo chegar a nove meses. Durante essa transição, serão definidas as obras que serão ser realizadas para que o estado atinja as metas de universalização.



"Além dos benefícios que confirmamos hoje com essa assinatura, estamos seguindo com a concessão do bloco 3, prevista para dezembro, que vai beneficiar mais 3 milhões de pessoas. Reforço que essa concessão que começa hoje vai mudar a vida de 10 milhões de pessoas que terão acesso aos serviços. Serão ainda gerados empregos e injetados pelo menos R$ 126 bilhões diretamente na economia do estado e dos municípios nos 35 anos de concessão", disse o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.



Logo após o leilão, o governo do estado começou a trabalhar na modelagem da nova concessão do Bloco 3. Originalmente com sete cidades, o novo bloco já conta com 17 municípios.



"Vamos iniciar a operação assistida, e nosso planejamento já está pronto. Podemos falar vários números aqui, mas nada disso efetivamente fará sentido se não mudarmos a história do saneamento no estado, e de cada cidadão fluminense residente na nossa área de concessão, e este é nosso compromisso. Logo no primeiro momento em que assumirmos a operação já serão iniciados os investimentos, nos bairros que a Águas do Rio atuará na capital e também nas demais 26 cidades. Outro ponto importante é que vamos ampliar a tarifa social não só para os 5% estipulados, mas vamos trabalhar para que essa tarifa chegue a mais pessoas, especialmente nesse momento de pandemia", disse o diretor presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.



Também estiveram presentes à cerimônia de assinatura prefeitos das cidades que passarão a contar com o serviço concedido e representantes de entidades empresariais, como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).