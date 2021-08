Vítima pediu ajuda ao posto do BPRv na RJ-117 - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/08/2021 13:32

Rio - Um traficante da Baixada Fluminense foi preso nesta segunda-feira durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Estadual na RJ-124, na altura de Boa Esperança, em Rio Bonito. Ele é apontado como líder do tráfico de algumas comunidades da Baixada.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) passava pela RJ-124 quando resolveu abordar um casal que estava abordo de um carro. Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto no nome homem que estava no veículo pelos crimes de associação e tráfico de drogas.

O traficante recebeu voz de prisão e a ocorrência foi registrada na 119ªDP. Posteriormente, o caso foi encaminhado para a 73ªDP (Neves).