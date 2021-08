Comitiva do Ministério da Justiça visita obras de Centro de Comando e Controle, em Caxias - Divulgação

Publicado 16/08/2021 14:46

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis recebeu uma comitiva formada por membros da SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de implementar o CISPBAF (Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense). Atualmente, o consórcio conta hoje com a adesão de cidades da Baixada e dos municípios de Angra dos Reis, São Gonçalo e Itaboraí.

A expectativa é de que R$ 20 milhões sejam investidos pelo Governo Federal para a ampliação do CICC - Centro Integrado de Comando e Controle, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias.

Para o prefeito Washington Reis, que preside o CISBAPF, os investimentos vão possibilitar o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços de inteligência, criando um grande cinturão eletrônico e o monitoramento por vídeo nas regiões urbanas destes municípios. Fazem parte do CISPBAF, além das cidades da Baixada, os municípios de Angra dos Reis, São Gonçalo e Itaboraí. Ao todo, são 16 municípios.

“O consórcio já está formado e eu tenho a honra de presidi-lo e poder contar com as parcerias do Governo do Estado e do Governo Federal neste projeto pioneiro. O Centro Integrado de Comando e Controle será o cérebro de fornecimento de imagens, de identificação de placas de veículos e de identificação facial. Vamos reduzir muito os índices de violência oferecendo às instituições policiais tecnologia de ponta”, destacou o presidente do CISBAPF.



Do gabinete da Prefeitura a comitiva seguiu para uma visita à futura sede do CICC-BF, acompanhada pelo deputado federal Gutemberg Reis, o secretário Municipal de Governo, João Carlos Brecha, e autoridades da área de segurança pública do município.

Participaram do encontro o Secretário Nacional de Segurança Pública, Cel. Carlos Renato Machado Paim; o Chefe de Gabinete da SENASP, Cel. Agrício da Silva; o Diretor de Políticas de Segurança Pública da SENASP, Marcelo Moreno; o servidor da Secretaria de Gestão e Ensino (SEGEN) do MJSP, Charles Gonçalves; o servidor da SENASP, Leandro Benfica; o secretário de Governo da Prefeitura de Duque de Caxias, João Carlos Brecha; o vice-prefeito, Wilson Reis; e o deputado federal Gutemberg Reis, entre outros.