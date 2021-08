Eduardo Paes reverencia Washington Reis em lançamento no Rio - Leonan Pacifíco/Divulgação

Publicado 16/08/2021 10:25

Duque de Caxias - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou em entrevista, neste domingo (15/08), que é favorável a candidatura do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), ao Senado. Paes disse que foi Reis o responsável por garantir mais verbas para os municípios na venda dos lotes da Cedae. Na época das discussões, foi Washington quem propôs e garantiu em ata que o valor do ágio da venda da Companhia fosse dividido entre as cidades.

"Deus abençõe nosso prefeito de Caxias, Washington Reis, que mostrou enorme talento e garantiu metade desse ágio para os municípios. E eu falei com ele... Se você for candidato a senador, quem não votar em você no Rio de Janeiro... Depois dessa, como que eu não vou apoiar ele (Washington Reis) para o Senado", contou Paes, em entrevista ao "Jogo do Poder", da CNT.

O leilão da Cedae arrecadou em três dos quatro lotes em disputa R$ 22,69 bilhões em outorgas, ágio de 114% em relação aos valores mínimos previstos no edital. A Aegea, hoje a segunda maior operadora privada do país, levou os blocos 1 e 4. Duque de Caxias está no Bloco 4, que inclui as regiões Centro e Norte do Rio e mais sete cidades.

A cidade de Duque de Caxias será contemplada com pouco mais de R$ 605 milhões. Com este valor, a prefeitura poderá fazer investimentos em diversas áreas, como construção de creches e pavimentação de ruas.