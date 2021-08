Primeira desembargadora negra do estado é homenageada em Duque de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 16/08/2021 11:10

Duque de Caxias - A Dra. Ivone Caetano, primeira desembargadora negra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), e do vereador Catiti (Avante), a maior honraria da Casa Legislativa Municipal: o título “Cidadão Duquecaxiense”. A comenda, que é concedida a personalidades que não nasceram na cidade, mas que se empenharam de forma incansável para promover o município, foi entregue à ilustre magistrada durante um ato solene no plenário Vilson Campos Macedo.



“A Dra. Ivone é um ícone. Uma mulher negra, empoderada, que luta para combater o racismo, e que muito contribuiu e estimulou dezenas de mulheres dessa cidade a chegarem onde elas queriam chegar. Sou grato por poder homenagear essa mulher em vida com a maior honraria da Câmara Legislativa. Estou muito emocionado”, explicou Catiti.

A desembargadora Ivone, que já está aposentada, começou na magistratura em 1994 e, mesmo após a aposentadoria, está sendo muito reconhecida. Ela, que veio de uma família humilde, disse que sempre trabalhou agradecendo a Deus por tudo o que foi feito pela sua família. A desembargadora Ivone, que já está aposentada, começou na magistratura em 1994 e, mesmo após a aposentadoria, está sendo muito reconhecida. Ela, que veio de uma família humilde, disse que sempre trabalhou agradecendo a Deus por tudo o que foi feito pela sua família.

“Enquanto estive atuando na magistratura, eu me dediquei principalmente à causa da criança e do adolescente, pois eu queria agradecer a Deus por tudo o que Ele tinha dado a mim e aos meus irmãos”, revelou. E a grande homenageada do dia disse o que sentiu quando soube que receberia um título tão importante. “Fiquei impactada! Não me disseram que seria isso, mas eu fiquei muito feliz”, concluiu ela.



Na ocasião, também aconteceu a Conferência Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e da Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias – COMDENIPER, que além da desembargadora Ivone e do vereador Catiti, teve a presença de Wilson Gonçalves, presidente do COMDENIPER, Janyr Menezes, subsecretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Sharlene Rosa, Diretora da DEMPRIRD, Júlia Paula, coordenadora da DEMPRIRD, e dos militantes, Lorrama Machado e Wagner Neves de Matos. Todas essas personalidades são, de alguma forma, atuantes na causa negra e lutam contra qualquer tipo de preconceito e discriminação.